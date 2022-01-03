Банер потрапив в Книгу рекордів України.

Велетенський банер з зображенням лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери на будівлі Тернопільської обласної держадміністрації потрапив в Книгу рекордів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на своїй сторінці в Facebook повідомив голова облради Михайло Головко.

За його словами, дипломом Книги рекордів України нагороджено Тернопільську обласну раду.

Попередньо з нагоди 113-ої річниці від Дня народження Бандери на фасаді облдержадміністрації та облради розмістили банер розміром 20 на 11 м. Він закриває центральну частину фронтальної сторони будівлі.

На банері зображений Бандера, під його портретом – напис: "Батько наш Бандера, Україна – мати".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня двоє мешканців Житомира пошкодили червоною фарбою пам’ятник Бандері, який розташований навпроти будівлі ТОДА. Невдовзі хуліганів затримали.

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