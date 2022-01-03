У ній говориться, що в марші брали участь "активісти білоруської екстремістської опозиції".

Посольство Білорусі в Україні направило ноту протесту МЗС України через участь білоруських опозиціонерів у марші з нагоди 113-ї річниці від дня народження Степана Бандери.

Про це повідомляють у Посольстві Республіки Білорусі в Україні.

"Посольством Білорусі в Україні спрямована нота в МЗС України із засудженням відбувся 1 січня 2022 р. при мовчазному потуранні влади України масової участі активістів побіжної білоруської екстремістської опозиції під символікою білоруських колабораціоністів і прислужників Третього Рейху в націоналістичному марші", - йдеться в повідомленні.

У посольстві заявили про "спроби героїзувати колабораціоністів, вбивць і карателів білоруського народу".

"Посольство висловлює рішучий протест у зв'язку з наростаючою радикалізацією антибілоруської позиції України, що виражається в потуранні демонстративному вшануванню колабораціоністів і катів білоруського народу, і вимагає припинити спроби героїзувати злочини проти людяності, які не мають терміну давності і не можуть бути прощені білоруським народом", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що 1 січня в Києві відбувся факельний марш з нагоди 113-ї річниці від дня народження керівника Організації українських націоналістів Степана Бандери. У ньому взяли участь близько 1 тисячі осіб.

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