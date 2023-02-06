Власникам житла наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю.

Російські окупаційні війська в місті Токмак Запоріжської області примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів.

Як повідомляє Запорізька ОВА, ці колаборанти підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих "правоохоронних органів".

Власникам житла наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю.

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Ситуація в окупованій Запорізькій області

Росіяни вже не раз обстрілювали Запорізьку область, є багато руйнувань. 19 січня регіон пережив чергову рекордну кількість атак з боку російських загарбників - супротивники за добу здійснили 224 обстріли.

Російські окупанти припинили соціальні виплати на захопленій території Запорізької області. Вони пояснюють такий крок браком рублів й обіцяють виправити ситуацію, але коли саме не повідомляють. Зокрема, виплат немає в Мелітополі, Бердянську і Токмаку.

Нещодавно до міської лікарні Токмака Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених російських окупантів.

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