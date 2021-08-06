Навчання в цих закладах проводитимуть дистанційно через найменший в регіоні показник вакцинації освітян.

Школи Борозенської, Високопільської, Лазурненської територіальних громад Херсонської області не зможуть 1 вересня прийняти учнів. Навчання в цих закладах проводитимуть дистанційно. Тут найменший в регіоні показник вакцинації освітян.

Про це повідомляється на сайті Херсонської облдержадміністрації.

Наразі в цих громадах області провакциновано від 11 до 15% педагогічних працівників. Цього недостатньо, аби школа могла працювати при поверненні розподілу областей на карантинні зони: "жовту", "помаранчеву" й "червону". У такому випадку для роботи офлайн навчальні заклади повинні мати мінімум 80% повністю вакцинованого персоналу.

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Наразі, за даними облдержадміністрації, на Херсонщині від COVID-19 щеплено 50% вчителів. Менше ніж 20 закладів освіти забезпечили вакцинацію 80% і більше працівників. А отже учні й вихованці цих закладів зможуть відвідувати заняття навіть під час посиленого карантину.

Коронавірус на Херсонщині

У Херсонській області 38 тисяч працівників закладів освіти. Станом на 4 серпня з них провакциновано трохи понад 19 тисяч осіб.

За останню добу на Херсонщині зафіксували 37 випадків захворювання на COVID-19

Херсонщина може опинитись у "жовтій" зоні, бо кількість хворих на COVID-19 зростає. Про це 4 серпня на сторінці у Facebook написав голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир.

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Автор: Вікторія Гордієнко