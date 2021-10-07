Дітей знайшли у полі, вони навіть встигли зробити схованку, повідомили правоохоронці.

У місті Кагарлик Київської області у середу вранці, 6 жовтня, троє хлопчиків втекли зі школи й нікому не сказали, де можуть знаходитися.

За даними директора школи, учні самовільно залишили навчальний заклад близько 11 години, йдеться на сторінці Поліції Київської області в Facebook.

Пізніше правоохоронці з’ясували, що хлопчики три дні тому домовлялись, що втечуть до лісу. Начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов поділився у соцмережі, що втікачі знайдені у четвер, 7 жовтня, о 4:45.

За його словами, хлопчиків знайшли у кукурудзяному полі. Нєбитов додав, що діти блукали полем серед ночі та навіть зробили схованку.

У поліції розкрили особисті дані зниклих:

Дмитро Мостіпан, 2008 року народження;

Дмитро Польський, 2009 р.н.;

Максим Штиков 2009 р.н.

Нєбитов зазначав, що мандрівникам по 12 років.

Нагадаємо, у серпні у Львівській області двоє хлопчиків-жителів міста Стрий віком 12 та 13 років втекли з дому, щоб "подорожувати". Дітей знайшли на відстані понад 30 км від Стрия – біля села Дроговиж.

Автор: Екатерина Присяжнюк