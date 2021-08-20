Втікачів знайшли в десятках кілометрів від дому, поділилися у поліції.

У Львівській області в п’ятницю, 20 серпня, зранку знайшли двох хлопчиків-жителів міста Стрий віком 12 та 13 років, які втекли з дому, щоб "подорожувати".

Малолітніх розшукали біля села Дроговиж (знаходиться на відстані понад 30 км від Стрия), повідомили у Головному управлінні Національної поліції на Львівщині та показали фотографії "подорожувальників".

За даними правоохоронців, хлопчики не зіткнулися зі зловмисниками. Малолітніх передали родичам. Поліцейські проводили з малолітніми та з їхніми батьками профілактичні бесіди.

Правоохоронці 19 серпня дізналися про те, що хлопчики-жителі Стрия зникли близько 11:00. Малолітні взяли з собою теплі речі, намет, спальники та два велосипеди.

До пошуків хлопчиків долучили, зокрема, співробітників Стрийського райуправління поліції, кінологів та працівники інших служб поліції Львівської області.

Автор: Екатерина Присяжнюк