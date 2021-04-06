Юнаки були призвані на строкову службу, а в госпіталі проходили лікування.

В Одесі поліція розшукує двох військовослужбовців строкової служби, які самовільно залишили госпіталь і підозрюються в крадіжці понад 12 тис. грн.

Як повідомило УНІАН джерело в одеській поліції, інцидент трапився в минулі вихідні на території інфекційного відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України.

За словами правоохоронця, двоє юнаків, 2001 р.н. і 2002 р.н.., які призвані на строкову службу, в зазначеному медичному закладі перебували на лікуванні.

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«За попередніми даними, вони зникли, прихопивши з собою не належні їм більш як 12 тис. грн», - сказав представник поліції, відмовившись уточнити, який саме діагноз був поставлений строковикам.

За його даними, на даний час відкрито провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Крім того, вирішується питання про відкриття справи у зв'язку із самовільним залишенням місця служби.

«Це може бути дезертирство або ухилення від військової служби шляхом симуляції хвороби, але поки що це точно невідомо», - розповів співробітник поліції.

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Автор: Лариса Козова