Порушника, який не мав при собі документів, поміщено в пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону, тривають заходи щодо встановлення його особи.

На кордоні з Угорщиною українські прикордонники затримали іноземця, який без речей пішки прямував до островів Мікронезії.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, 31-річний чоловік намагався поза контролем перетнути кордон України у залізничному вантажному пункті пропуску «Чоп (Дружба)».

Іноземця зупинили у співпраці з угорськими колегами, які повідомили українським прикордонникам, що спостерігають рух невідомого у бік України. Правопорушника, який залізничними коліями прямував у напрямку міста Чоп, одразу затримав прикордонний наряд з пункту пропуску.

Іноземець жодних документів з собою не мав. Він назвався громадянином Швеції.

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Чоловік розповів правоохоронцям, що, нібито прямував до одного з островів далекої Мікронезії, де народився й звідки згодом, разом з батьками, емігрував до Швеції. За його словами, паспорт він загубив, тому й обрав такий незаконний спосіб подорожі. Проте порушник деталі свого неймовірного плану не розповів.

З собою чоловік не мав жодних речей та коштів.

Від колег з Угорщини охоронці кордону також дізналися, що цього чоловіка тиждень тому вони затримували за незаконне перетинання австрійсько-угорського кордону.

Наразі його затримано в адміністративному порядку та поміщено в пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Тривають заходи щодо встановлення особи затриманого та усіх обставин справи. За свої дії порушнику доведеться відповідати перед судом.

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Автор: Інна Андаліцька