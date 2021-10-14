Парад у Луганській області 14 жовтня відбувся у Сєвєродонецьку.

У Луганській області вперше за 30 років незалежності України відбувся військовий парад.

Захід пройшов у місті Сєвєродонецьк та був присвячений Дню захисників і захисниць України, повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Також з нагоди свята відбулася виставка військової техніки.

Урочистим маршем головною площею Сєвєродонецька – площею Перемоги – пройшли понад тисяча захисників і захисниць Батьківщини: військовослужбовців, рятувальників, поліцейських, представників інших силових структур і відомств.

Численні глядачі, які зібралися на площі Перемоги, вітали учасників параду гучними оплесками.

Нагадаємо, 14 жовтня в День захисників і захисниць України у центрі Києва пройшов Марш слави Української повстанської армії. Марш у Києві був присвячений 79-й річниці створення УПА.

У поліції повідомили, що в заході в столиці взяли участь близько п'яти тисяч осіб. За відомостями правоохоронців, жодних правопорушень під час заходу не було допущено.

Раніше з'явилася інформація, що в Києві у святковому марші та мітингу брали участь близько 10 тис. осіб – це переважно активісти ВО "Свобода".

Автори: Вікторія Токарєва, Екатерина Присяжнюк