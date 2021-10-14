У четвер, 14 жовтня, в День захисників і захисниць України правопорушення під час Маршу слави Української повстанської армії у Києві не зареєстровані.
Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, громадський порядок під час акції забезпечували співробітники структурних підрозділів поліції, військовослужбовці Нацгвардії та представники інших служб системи МВС.
За даними поліції, у марші взяли участь близько п'яти тисяч громадян.
"Жодних правопорушень не допущено", – зазначили правоохоронці.
Читайте такожВ Києві ЛГБТ-активісти вийшли на марш рівності, їх противники влаштували акцію протесту (фото, відео)Нагадаємо, у центрі Києва 14 жовтня відбувся марш з нагоди 79-ої річниці створення УПА.
Учасники заходу зібралися у парку ім. Тараса Шевченка, пройшли вулицями Володимирська і Хрещатик до Майдану Незалежності. На Майдані відбувся мітинг.
Раніше повідомлялося, у марші та мітингу взяли участь близько 10 тис. осіб: переважно активісти ВО "Свобода", яких традиційно було найбільше, прихильники партії "Національний корпус", ветерани російсько-української війни, родичі загиблих на війні.
Марші слави УПА проводяться у столиці щорічно з 2005 року.