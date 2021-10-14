У святковому марші у столиці взяли участь близько п'яти тисяч осіб, зазначили правоохоронці.

У четвер, 14 жовтня, в День захисників і захисниць України правопорушення під час Маршу слави Української повстанської армії у Києві не зареєстровані.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, громадський порядок під час акції забезпечували співробітники структурних підрозділів поліції, військовослужбовці Нацгвардії та представники інших служб системи МВС.

За даними поліції, у марші взяли участь близько п'яти тисяч громадян.

"Жодних правопорушень не допущено", – зазначили правоохоронці.

Читайте такожВ Києві ЛГБТ-активісти вийшли на марш рівності, їх противники влаштували акцію протесту (фото, відео)Нагадаємо, у центрі Києва 14 жовтня відбувся марш з нагоди 79-ої річниці створення УПА.

Учасники заходу зібралися у парку ім. Тараса Шевченка, пройшли вулицями Володимирська і Хрещатик до Майдану Незалежності. На Майдані відбувся мітинг.

Раніше повідомлялося, у марші та мітингу взяли участь близько 10 тис. осіб: переважно активісти ВО "Свобода", яких традиційно було найбільше, прихильники партії "Національний корпус", ветерани російсько-української війни, родичі загиблих на війні.

Марші слави УПА проводяться у столиці щорічно з 2005 року.

Автор: Вікторія Токарєва