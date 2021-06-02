Лікаря затримано на одержанні 8 тисяч доларів хабара. Кошти вилучено в ході проведення обшуку за її місцем проживання.

Правоохоронці затримали лікаря Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи на одержанні 8 тис. дол. неправомірної вигоди за призначення учаснику АТО групи інвалідності.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

За даними слідства, лікар вимагала та одержала 8 тис. дол. хабара за вирішення питання щодо призначення учаснику АТО групи інвалідності, яка пов’язана з участю в бойових діях.

Як розповіли в Службі безпеки України, за "грошову винагороду" лікар допомагала в оформленні інвалідності для учасників АТО/ООС, а у деяких випадках вимагала гроші навіть із тих осіб, які мали законні підстави на отримання інвалідності.

"Оперативники спецслужби встановили, що корупційна схема працювала ще на етапі формування первинних документів. На свої "послуги" зловмисниця встановила різні розцінки. Зокрема, задокументовано, що вона оцінила зміну групи інвалідності пораненому бійцю у $8 тис.", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці затримали лікарку в порядку ст. 208 КК України, зазначили в прокуратурі.

Читайте такожВ Одесі під час отримання 50 тисяч гривень хабара затримали чиновника міськради

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу. Готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Зазначається, що отримані кошти виявлено та вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання затриманої.

В СБУ додали, що наразі перевіряється причетність до протиправної діяльності інших посадових осіб госпіталю, військового комісаріату та МСЕК м. Львів.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автори: Олександр Топчій, Світлана Макринська