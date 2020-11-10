Проводиться досудове розслідування

На Львівщині від отруєння чадним газом у будинку померли троє хлопців.

Читайте такожСмерть трьох молодих військових на Житомирщині: в поліції розкрили деталі трагедіїПро це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Зазначається, що 9 листопада близько 21:00 до Пустомитівського відділу поліції надійшло повідомлення від власника будинку, розташованого в одному з сіл району, про те, що повернувшись додому, він виявив у помешканні тіла свого 25-річного племінника та двох його товаришів-братів віком 17-ти та 21-го року.

Як попередньо встановили правоохоронці, причиною смерті хлопців стало отруєння чадним газом, витік якого стався, ймовірно, через несправну піч.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська