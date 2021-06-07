Одні схиляються до того, що бабуся прийняла електросамокати за антени 5G, інші жартують, що це просто "супутники Ілона Маска впливають так на психіку людини".

Соцмережі висміяли пенсіонерку, яка з невідомих причин рознесла точку міських електросамокатів BOLT у Львові.

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі «Типовий Львів».

На записі видно, як жінка похилого віку один за одним відтягує на проїжджу частину електросамокати, припарковані на тротуарі. Пояснити причину дивного вчинку пенсіонерки спробували користувачі соцмереж. Однак думки розійшлися.

Одні схиляються до того, що бабуся прийняла електросамокати за антени 5G, радіовипромінювання яких, на думку шанувальників теорії змови, нібито пригнічує імунну систему людини.

"Бабуся ламає антени 5G", "Може, десь в РПЦ розповідають, що вони випромінюють 5G?" - писали користувачі.

Інші жартують, що це просто «супутники Ілона Маска впливають так на психіку людини».

Треті всю провину "звалили" на ретроградний Меркурій і на проблеми старшого покоління: "Ретроградний Меркурій!", "Залізні бабки не вмирають", "Мудре старше покоління показує радянське виховання","Самі не жили і онукам не дамо!", "Шапокляк у справі», «Повстання машин не пройде», "Хуліганка".

Також були варіанти, що це у неї або «тиск просто скаче», або вона «онуку подарунок вибирає».

Крім того, користувачі автоматично записали бабусю в шанувальники партії ОПЗЖ: «Електорат ОПЗЖ в дії», «100% за ОПЗЖ голосує».

Були й такі, які вважають, що бабуся хотіла просто покататися з вітерцем літнім днем:

"Можливо, вона покататися хотіла і не розуміла як", "Класно бути старим: можна творити будь-яку ху*ню, і ніхто нічого не скаже», «Її, напевно, дістало, що пройти тротуаром неможливо, ззаду самокати і велосипеди все норовлять збити».

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Автор: Денис Прядко