Затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

П’ятьох працівників Рівненської філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" викрили на розкраданні до 30 тонн пального щомісяця.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, група службовців систематично розкрадала паливно-мастильні матеріали державного товариства.

"Вони двічі на день – вранці і ввечері відкачували із маневрових тепловозів пальне. Таким чином привласнювалось від 15 до 30 тонн щомісячно, які працівники реалізовували", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ поїздах "Укрзалізниці" з'явиться воєнізована охоронаЗа результатами проведених негласних слідчих дій, у формі контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, у них придбано 200 літрів викраденого пального.

Правоохоронці затримали п’ятьох службових осіб підприємства в порядку ст. 208 КПК України під час розкрадання паливно-мастильних матеріалів. Наразі затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

Також проведено понад 30 санкціонованих обшуків у приміщеннях підприємства та за місцем проживання службових осіб. Вилучено понад 1400 літрів дизельного пального, каністри із залишками пального, засоби для його відкачування, 5 автомобілів, які використовувались для перевезення викраденого пального, мобільні телефони, грошові кошти в різній валюті, банківські картки, чорнові записи.

Це вже не перший корупційний скандал в "Укрзалізниці" за останній час - у червні НАБУ проводило обшуки в приміщеннях компанії у справі щодо закупівлі філіями "Центру охорони здоров'я" послуг ПЛР-тестування на COVID-19.

Автор: Станислав Кожемякин