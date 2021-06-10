Посадові особи філій "Центр охорони здоров'я" підозрюються в спробі закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить обшуки в приміщеннях акціонерної компанії «Укрзалізниця» (УЗ) у справі щодо закупівлі філіями «Центру охорони здоров'я» послуг ПЛР-тестування на COVID-19.

Як запевняють у прес-службі УЗ, «Укрзалізниця» всіляко сприяє слідчим діям НАБУ, зокрема, у справі про роботу медичних установ товариства.

«Слідчим надано доступ до всіх приміщень, передбачених постановою суду, для проведення обшуків у рамках досудового розслідування», - сказано в повідомленні.

Зокрема, посадові особи філій «Центр охорони здоров'я» підозрюються в спробі в період з вересня по грудень 2020 року закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами.

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Автор: Павло Степанець