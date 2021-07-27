Підлітки стрибали у воду бомбочками.

У Миколаївській області чоловік врятував життя 13-річній дівчині, яка тонула у каналі.

Про це повідомляють у ДСНС України в Миколаївській області.

Інцидент стався 24 липня поблизу села Нововасилівка. Віктор Радченко працює оглядачем каналів Управління каналів річки Інгулець.

"Я був у приміщенні сторожки. Чую, кричить хлопчик: "Дядя Вітя, Катя тоне!" Побіг вздовж каналу відразу до місця пригоди. Стрибнув у воду і відчуваю, що течією відносить дуже швидко. Там дітям із головою, а я дістаю дно кінчиками пальців ніг. Вхопив Катю та намагаюся вийти на берег – це можливо зробити лише в одному місці. На березі ростуть кущі – є за що зачепитись – та й мілкіше. Місцями мені було з головою, ще й Катя підтоплювала, тому доводилося підстрибувати, щоб не захлинутись. Так і робив крок за кроком, аж до самого берега", - розповів рятівник.

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"Це так виснажило, та й наковтався води. Коли вибрались, у Каті зовсім не було сил, губи посиніли, воду відкашлювала. Присіла навколішки і приходила до тями", - відзначив він.

Як з'ясувалось, у каналі купилися двоє дівчат та двоє хлопців. Вони стрибали бомбочками, аж раптом Катю почало тягнути течією.

Діти намагалися допомогти, кидали рушник, щоб витягти дівчину, але той став важким і потонув. Хотіли вхопити за руку, але і це не вдавалося, тому вони покликали на допомогу чоловіка.

13-річна Катя розповіла, що дуже перелякалась і наковталась води. Дівчинка щиро вдячна своєму рятівникові.

Рятувальники подякували Вікторові Радченку за врятоване життя дитини, вручили подячний лист та цінний подарунок.

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Автор: Людмила Жерновська