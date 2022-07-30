Співзасновник благодійної організації, волонтер та колишній поліцейський переправляли через держкордон військовозобов'язаних.

На Одещині заблокували схему перетину кордону для чоловіків, вартість послуги становила 9 тисяч доларів.

Про це в Facebook повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області.

Зазначається, що заблокована схема із незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку, які мали намір уникнути мобілізації в період воєнного стану.

"Оперативники спецслужби встановили, що "міграційну" діяльність організували співзасновник однієї з благодійної організації та її волонтер, їх пособник - колишній поліцейський. Вартість своїх "послуг" зловмисники оцінили в 9 тис. доларів з одного потенційного призовника", - йдеться в повідомленні.

Для безперешкодного проходження блокпостів зловмисники використовували посвідчення благодійного фонду і громадського формування з охорони громадського порядку, а також розпізнавальні знаки учасників тероборони. Фактично ж, організатори транскордонного трансферу, прикриваючись посвідченнями, незаконно переправляли ухилянтів автомобілями на територію Молдови в район транзитної ділянки траси "Одеса-Рені".

За місцями проживання фігурантів проведено обшуки, у ході яких виявлено і вилучено мобільні телефони та документи, які мають доказове значення; гроші, травматичну зброю та транспортні засоби.

Наразі трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

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