Розвідувально-ударний комплекс стане основою цілої системи, яка уможливить виявлення та знищення кораблів противника класу корвет, фрегат, есмінець.

З нагоди 30-ї річниці Дня незалежності України 24 серпня на параді військ буде представлено розвідувально-ударний комплекс берегового базування із застосуванням протикорабельних ракет "Нептун".

Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран.

Зокрема, на цьогорічному параді військ буде продемонстровано складові нового розвідувально-ударного комплексу берегового базування із застосуванням протикорабельних ракет "Нептун".

"Розвідувально-ударний комплекс із застосуванням протикорабельних ракет стане основою цілої системи, яка уможливить виявлення та знищення кораблів противника класу корвет, фрегат, есмінець. Із застосуванням протикорабельних ракет "Нептун" це значно підвищить потенціал українського військового флоту", - сказав Таран.

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Міністр оборони розповів, що до складу комплексу входить заобрійний радіолокаційний комплекс "Мінерал-У" для виявлення надводних цілей на відстані до 450 км, комплекс 360МЦ - для знищення надводних цілей на відстані до 280 км.

Він зазначив, що елементи комплексу виготовлені на сучасних автомобільних шасі чеської компанії "Татra", які перебувають на озброєнні у держав НАТО.

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Автор: Віталій Саєнко