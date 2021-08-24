Метрополітен сьогодні продовжить свою роботу на дві години.

24 серпня в центрі Києва на час відзначення 30-ї річниці відновлення Незалежності з 6:00 до 22:00 введуть тимчасове обмеження руху транспорту.

Про це повідомляє МВС.

Рух на ці години перекриють на Хрещатику, Майдані Незалежності, Маршала Рибалки, В’ячеслава Чорновола, Площі Перемоги, Старовокзальній, Бессарабській площі, площі Льва Толстого, Великій Васильківській; Академіка Туполєва; Івана Федорова; Либідській площі; Європейській площі; Володимирському узвозі; Боричевому узвозі; Набережно-Хрещатицькій; Нижньому Валу;

Крім того, обмеження стосуються Глибочицького проїзду; Петрівської алеї; Паркової дороги; Дніпровського узвозу; Набережного шосе; Набережно-Хрещатицької; Богдана Хмельницького; Володимирської; Льва Толстого; Саксаганського.

Також з 6:00 до 7:30 рух буде обмежено на вулицях: Жилянська; проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту); Антоновича.

До 16:00 обмежений рух бульваром Шевченка в напрямку Хрещатику.

06:00 до завершення заходів заборонять рух: на вулиці Трьохсвятительській, Європейській площі та вулиці Михайла Грушевського (до Кріпосного провулку); Майдані Незалежності (від вулиці Хрещатик до Костьольної), вулиці Михайлівській та Великій Житомирській та Стрілецькій; вулиці Костьольній; вулиці Липській (від Грушевського до Інститутської); вулиці Інститутській (від Шовковичної до Ольгинської); Парковій дорозі, Петрівській алеї та Дніпровському узвозі; з’їзді від Грушевського № 9а до Паркової дороги.

Заборону руху також введуть на: вулиці Малій Житомирській (до Софійської площі), вулиці Софіївській, вулиці Лютеранській (від Заньковецької до Шовковичної), вулиці Шовковичній (від Лютеранської до Інститутської) та на вулиці Фізкультури.

Робота метро

Тимчасово закриють вхід та вихід зі станцій метрополітену "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" на Алею Героїв Небесної Сотні до завершення урочистих заходів. Метрополітен продовжить свою роботу на дві години.

Автор: Яна Ставська