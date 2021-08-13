У фермерів є різні трафарети / Скриншот
У Вінницькій області фермери вирощують яблука із зображенням тризуба.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
На зелену частину яблука клеять наклейку-трафарет у формі тризуба. Коли фрукти дозрівають, під наклейками залишається зображення державного символу.
Також фермери прикрашають яблука малюнками у вигляді смайликів і сердечок.
Читайте такожКоштує 1000 гривень: киянину дали на здачу рідкісну монету (фото)Вони розповіли журналістам, що придумали такий спосіб нещодавно. Яблука з тризубами виростили спеціально до Дня Незалежності.
Тепер їх у фермерів близько тонни.
Одна з працівниць розповідає, що у людей незвичайний вид фруктів викликає інтерес.
Фермери з Вінницької області виростили яблука з тризубом