Юристи нагадали, що обвинуваченого Сергія Мисливого вдалося затягнути до суду аж у березні 2020 року.

Білоцерківський міськрайонний суд відклав на невизначений термін справу проти Сергія Мисливого та Івана Новотного, яких обвинувачують у викраденні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького і вбивстві Мисливим останнього.

Про це повідомляє Адвокадська дорадча група у Facebook.

21 липня колегія суддів Білоцерківського суду у складі Дубановської, Примаченко та Ларіної ініціювала зміну підсудності у справі, яку вже визначав до того апеляційний суд.

Тоді в Бориспільському міськрайонному суді закінчились судді й неможливо було утворити колегію для розгляду справи. Тому суд направив подання до Київського апеляційного суду про зміну підсудності. І апеляція визначила підсудність кримінального провадження щодо Мисливого і Новотного за Білоцерківським міськрайонним судом, кажуть у дорадчій групі.

Читайте такожРозгляд справи про вбивство журналіста Сергієнка перенесли до Києва4 серпня Апеляційний суд визнав безпідставним подання про зміну підсудності Білоцерківського суду, відмовив і повернув справу назад.

Засідання призначили врешті на сьогодні, 6 серпня, але воно не відбулося.

"Тепер, коли справа до них повернулась, дві третини колегії у відпустці. З відпустки нікого не відізвали. Повторний перерозподіл не провели", – кажуть в організації.

Зазначається, що таке рішення фактично дозволяє обвинуваченим вийти на волю. За словами адвокатки Євгенії Закревської, це станеться вже завтра, 7 серпня.

Юристи нагадали, що обвинуваченого Сергія Мисливого вдалося затягнути до суду аж у березні 2020 року, бо чоловік тривалий час переховувався під чужим прізвищем.

Сергій Мислимий та Іван Новотний перебувають під вартою з моменту затримання у березні 2020 року. Їм інкримінують участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо викрадення і катування Юрія Вербицького та Ігоря Луценка, також перешкоджання мирним зібранням - Євромайдану.

Окремо Мисливому інкримінується вбивство Юрія Вербицького, а також використання та підбурювання до підробки офіційних документів, зокрема, паспорта громадянина України.

Автор: Яна Ставська