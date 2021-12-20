Поліціянти разом з волонтерами "розшукали" Святого Миколая та допомогли здійснити мрію хлопчика.

На Закарпатті 8-річний хлопчик звернувся до поліції з проханням розшукати Святого Миколая, щоб той подарував інвалідний візок меншому братові.

Про це повідомили у прес-службі поліції.

Зворушлива історія трапилася у місті Свалява. 8-річний Стасик прийшов у відділок поліції та попросив знайти Святого Миколая. За словами хлопчика, йому вкрай необхідно вручити йому важливий лист.

Читайте такожForbes оцінив статки Святого Миколая: міг би бути в топ-10 багатіїв УкраїниЯк виявилося потім, дитина просила Святого Миколая принести у подарунок своєму молодшому 6-річному братику інвалідний візок.

Поліціянти відреагували миттєво, "розшукали" Святого Миколая, передали письмове прохання адресату та допомогли дитині здійснити мрію хворого братика.

"Поліцейські вирішили діяти негайно: до свята залишалося кілька днів. Разом із волонтерами, працівникам поліції вдалося реалізувати бажання дитини", – йдеться в повідомленні.

На щастя, поліціянти встигли до свята. Сім’я Стасика дочекалася подарунків від Святого Миколая. Діти отримали не лише інвалідний візок, а й зимовий одяг, іграшки та купу смаколиків.

Як повідомляв УНІАН, на території Сирецького парку у столиці традиційно до зимових свят, у тому числі до Дня святого Миколая, відкритий зимовий рух Київської дитячої залізниці.

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Автор: Марта Гичко