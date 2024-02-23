Нардеп розповів, мобілізація яких засуджених виключена в контексті обговорень в Раді.

До законопроккту №10449 надійшли поправки щодо мобілізації ув'язнених.

Як заявив у коментарі LIGA.net нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, пропонується узаконити мобілізацію засуджених осіб, які звільнені від відбування покарання.

Втім виключається можливість мобілізації засуджений за вчинення злочинів проти основ нацбезпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426-433, 437-442 ККУ. Федієнко заявив, що підтримує таку пропозицію.

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"Якщо це не тяжки статті, то чому б ні. Я - за. Тяжкі - це зрада, вбивство. Не плутати, коли випадково збив когось автівкою", - зазначив Федієнко.

Закон про мобілізація - останні новини

Оновлену версію законопроекту про мобілізацію Кабмін передав у Раду наприкінці січня. 7 лютого парламент підтримав документ у першому читанні. До 21 лютого до нього повинні були подати поправки.

За словами секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковника СБУ Романа Костенка, до законопроекту про мобілізацію подано вже 2 527 правок.

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