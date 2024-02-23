Профільний комітет пропонував Раді в першому читанні прийняти за основу та в цілому законопроект № 11035.

Сьогодні вранці Комітет з нацбезпеки і оборони підтримав законопроект про демобілізацію строковиків в Україні.

"За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України включити законопроекти до порядку денного 11-ї сесії Верховної ради України. За результатами розгляду законопроекту (№ 11035) в першому читанні прийняти його за основу та в цілому", - йдеться в тексті рішення комітету.

При цьому Комітет пропонує урахувати пропозицію щодо термінів, протягом яких строковиків не можуть призвати.

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"Військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас. Такі особи не можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу", - зазначається в тексті.

Вже близько опівдня Верховна Рада підтримала законопроект про демобілізацію строковиків. "За" проголосували 319 нардепів.

"Підтримали ініціативу Президента про негайне звільнення строковиків. Вітаю. Дуже очікуване рішення. Тепер чекаємо рішення президента", - написав Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія.

Війна в Україні: демобілізація військових

Секретар РНБО Олексій Данілов ще у листопаді 2023 року заявляв, що українські військовослужбовці-строковики, у яких завершився термін служби, будуть демобілізовані. При цьому ті строковики, у яких закінчився термін служби, за бажання можуть залишитися в армії на контрактній основі.

Командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", 92-ї ОШБр Юрій Федоренко вважає, що демобілізація командирів з досвідом через 36 місяців служби може призвести до втрат українських територій та людських жертв.

Колишній командир роти батальйону "Айдар" та ветеран АТО Євген Дикий також попереджав, що якщо буде ухвалено варіант демобілізації через 1,5-2 роки служби, однією хвилею доведеться звільнити біля 700 тисяч людей. Замінити їх такою ж кількістю протягом місяця чи двох не вдасться.

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