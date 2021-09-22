Сусіди розповідають, що у жінки є ще четверо дітей. Старшій доньці - 18 років, молодшій – три. А ось про п’яту вагітність вони не знали.

У квітні цього року у Гайсинському пологовому будинку на Вінниччині породілля залишила свою здорову новонароджену доньку, а сама зникла, залишивши у приймальному відділенні неправдиву інформацію про себе.

Та через три місяці після цього жінка сама прийшла до пологового будинку з вимогою віддати їй дитину. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Вона попросилася до душу, пішла. Дівчата почекали 5-10 хв, кинулися до душу - її немає. Все перебування її в стаціонарі закінчено", - розповідає лікар Олександр Стародуб історію втечі мами.

Медики звернулись до правоохоронців, а ті з'ясували, що людини із залишеними жінкою даними не існує. Крім того, породілля не залишила відмови від дитини.

Читайте такожНа очах у перехожих: поліція показала, як киянка народила хлопчика у метроУ пологовому будинку залишеній дівчинці підібрали ім'я - Надія. Дитина - здорова й активна. Аж раптом до пологового навідалась мама з родичами й влаштувала скандал, вимагаючи повернути доньку.

Попереду у 40-річної пані Ольги, яка називається матір'ю Надійки, - судові розгляди й експертиза ДНК. Жінка пояснювати будь-що відмовляється, навіть на першому судовому засіданні вона не розповіла, чому залишила малечу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у місті Білгород-Дністровський Одеської області 22-річна дівчина за два роки двічі залишила в пологовому будинку своїх новонароджених дітей.

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Автор: Ольга Робейко