Його помічник заявив, що вилучені під час обшуку кошти належать йому та його батькам, проте НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли.

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами моніторингу способу життя секретаря Запорізької міської ради, виконувача обов’язків міського голови Анатолія Куртєва виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про його незаконне збагачення на понад 9 млн грн.

Як зазначається у повідомленні на сайті НАЗК, у серпні 2022 року під час обшуку помешкання, яке Куртєв орендував спільно зі своїм помічником, детективи Національного антикорупційного бюро України виявили та вилучили майже 600 тис. грн, 230 тис. дол. США та 650 євро.

Зауважується, що цей обшук здійснювався у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, до якого ймовірно причетний секретар міськради.

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"Хоча Куртєв у відповідь на запит Національного агентства заявив, що нічого не знає про вилучені кошти та квартиру, НАЗК, у тому числі за матеріалами НАБУ, встановило, що він таки користувався житлом разом зі своїм помічником, а вилучені кошти не відповідають доходам, отриманими ними в законний спосіб", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК додали, що у виправленій декларації за 2020 рік Куртєв вказав, що грошових активів не має, а відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків свідчать, що його доходи за 2021 та 2022 роки не дозволяли накопичити вилучену суму.

Крім того, факт користування ним вказаною квартирою був підтверджений свідками та інформацією з камер відеоспостереження.

Своєю чергою, помічник секретаря міськради, який також проживав в цій квартирі, повідомив, що вилучені під час обшуку кошти належать йому та його батькам. Однак НАЗК з’ясувало, що ані він, ані його батьки таких коштів в законний спосіб отримати не могли.

"Таким чином, Куртєв набув необґрунтовані активи у 9 млн 31 тис. грн, що перевищує його законні доходи", - йдеться у повідомленні.

Так, за результатами моніторингу способу життя, НАЗК затвердило обґрунтований висновок стосовно секретаря Запорізької міськради у зв’язку з виявленням ознак корупційного кримінального правопорушення - незаконного збагачення, відповідальність за яке передбачено ст. 368-5 Кримінального кодексу України, та надіслало його до НАБУ для здійснення досудового розслідування.

НАЗК викриває корупціонерів

Як повідомляв УНІАН, раніше НАЗК виявило ознаки корупційної діяльності у екс-начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування Анатолія Пікала.

За результатами моніторингу способу життя воєнкома було виявлено ознаки, які свідчать про його незаконне збагачення на майже 8,5 млн грн.

У декларації за 2020 рік Пікало зазначив, що ні він, ні його близькі не мають жодних грошових активів. Однак моніторинг встановив, що його батько впродовж останніх чотирьох років набув рухоме та нерухоме майно на суму 7 млн 889 тис. 650 грн.

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