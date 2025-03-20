Найщасливішою країною вже 8 років підряд стає Фінляндія.

За минулий рік Україна опустилася ще нижче у світовому рейтингу щастя - зі 105-ї на 111-ту сходинку. Про це свідчать результати свіжої Всесвітньої доповіді щастя (World Happiness Report). При цьому до війни, у 2021-му році, Україна була на 98-му місці.

А от звання найщасливішої країни світу вже восьмий рік утримує Фінляндія. Також у п’ятірці найщасливіших країн Данія, Ісландія, Швеція та Нідерланди. При цьому Сполучені Штати (24-те місце) опустилися до найнижчого за всю історію показника.

Польща розташувалася на 26-му місці, Росія – на 66-му. На останньому місці зі 147 розташувався Афганістан.

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При цьому Білорусь до рейтингу навіть не включили.

Рейтинг щастя - що відомо

Нагадаємо, за рейтингом минулого року Україна випала із топ-100 найщасливіших країн світу, скотившись на 105-ту сходинку. При цьому найщасливішими в Україні вважають себе молоді люди віком до 30 років – 82-те місце зі 143-х. Тим часом серед людей, старших за 60 років, українці опинилися аж на 115-му місці – і це найнещасливіша категорія громадян у нашій країні. Українці віком від 30 до 45 років опинилися на 90-му місці, а від 45 до 60 років – на 110-му місці.

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