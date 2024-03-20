Найщасливішими в Україні себе вважають люди молодше 30 років.

За минулий рік Україна опустилася з 92-ї на 105-ту сходинку у світовому рейтингу щастя. Про це свідчать результати свіжої Всесвітньої доповіді щастя (World Happieness Report), складеної на основі відчуттів жителів різних країн за трирічний період (2020-2022 проти 2021-2023 років).

При цьому найщасливішими в Україні вважають себе молоді люди віком до 30 років – 82-те місце зі 143-х. Тим часом серед людей, старших за 60 років, українці опинилися аж на 115-му місці – і це найнещасливіша категорія громадян у нашій країні. Українці віком від 30 до 45 років опинилися на 90-му місці, а від 45 до 60 років – на 110-му місці.

А ось найщасливішою країною у світі вже сьомий рік поспіль стала Фінляндія. Примітно, що найнещасливішою категорією в країні наразі є молодь – сьоме місце в рейтингу. Найщасливішими вважають себе фіни середнього віку, посідаючи перше місце в рейтингу, тоді як пенсіонери опинилися на другому місці.

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Загалом трійка лідерів за рік не змінилася, проте далі в десятці відбулися деякі зміни. Друге місце в рейтингу посіла Данія, а третє – Ісландія. При цьому Ізраїль опустився з четвертого на п'яте місце, а Нідерланди – з п'ятого на шосте. Тим часом, Швеція навпаки піднялася з шостого на четверте місце. Новергія зберегла сьому сходинку, а Швейцарія та Люксембург помінялися місцями – швейцарці опустилися з восьмого на дев'яте місце, а люксембуржці навпаки піднялися на одну позицію. Також цьогоріч до десятки увірвалася Австралія, піднявшись з 12-го на 10-те місце. А ось Нова Зеландія навпаки опустилася з 10-го місця на 11-те.

Водночас за минулий рік із першої двадцятки найщасливіших країн випали США (23-тє місце проти 15-го) і Німеччина (24-тє місце проти 16-го).

Найнещасніші люди, як і роком раніше, живуть в Афганістані.

Як повідомляв УНІАН, роком раніше Фінляндія вирішила запустити майстер-класи зі щастя, щоб навчити людей радіти життю так, як це вміють робити вони.

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