Колекцію старожитностей в нашу державу повернули навіть без стягнення витрат за зберігання музейних експонатів, зазначили в СБУ.

У Службі безпеки України заявили, що тривають заходи із повернення до України інших елементів колекції "скіфського золота".

Як зазначається у повідомленні, завдяки матеріалам СБУ та Бюро економічної безпеки в нашу країну наразі вдалося повернути артефакти з колекції "скіфського золота", вартість яких становить 1,5 млн доларів. Боротьба за долю цих артефактів тривала майже 10 років за участі Міністерства юстиції та Міністерства культури України. Мова йде про понад 500 старожитностей, які у 2013 році були вивезені з Криму до ЄС для експонування у приватних європейських музеях.

У СБУ зауважують, що за даними слідства, згідно з підписаними угодами, всю старовинну колекцію мали повернути в Україну влітку 2014 року. Але цього не відбулося - артефакти залишились за кордоном, а посадовці кримських музеїв, які тоді переїхали до Києва, самоусунулися від виконання своїх обов’язків. У зв’язку з цим у тому ж році було розпочато кримінальне провадження за фактами незаконного перебування культурних цінностей за кордоном. З того часу тривали процесуальні дії та судові процеси щодо повернення українських старожитностей.

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У рамках кримінального провадження було зібрано матеріали, які дозволили Верховному суду Нідерландів ухвалити остаточне рішення у цьому питанні на користь України. Крім того, суд відхилив так звану "касаційну скаргу" окупаційних "адміністрацій музеїв" у тимчасово захопленому Криму щодо передачі їм українських артефактів.

"Наразі колекцію повернули навіть без стягнення витрат за зберігання музейних експонатів. Тривають заходи із повернення до України інших елементів "скіфського золота", вилучених у співпраці з правоохоронними органами іноземних держав", - наголосили в СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 листопада, Національний музей історії України повідомив, що з Нідерландів до України передали артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря". У Національному музеї історії України артефакти зберігатимуться до деокупації Криму.

За інформацією музею, йдеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років. Зараз фахівці обстежують стан цих речей.

У червні стало відомо, що Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Амстердама, що експонати виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі", відомі як "скіфське золото", мають бути повернуті Україні. Таким чином, Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення Апеляційного суду Нідерландів, винесене в жовтні 2021 року.

Мова йде про колекцію з 565 музейних предметів, наданих центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, національним заповідником "Херсонес Таврійський" і Бахчисарайським історико-культурним заповідником.

Після окупації Росією Криму нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що брала їх від України.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що колекція "скіфського золота" повернеться до Криму. Він зазначив, що це станеться, коли туди повернеться український прапор.

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