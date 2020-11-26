Розслідування справи розпочалося близько трьох років тому, коли увагу правоохоронних органів привернули громадяни України, які під час перебування у Німеччині нібито з туристичною метою працювали без відповідних дозволів.

Федеральна поліція Німеччини разом зі співробітниками митної служби сьогодні провела масштабну спецоперацію, спрямовану проти нелегального працевлаштування у сфері догляду в домогосподарствах.

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на прес-службу федеральної поліції, до операції залучили близько тисячі правоохоронців, обшуки провели у 130 житлових і комерційних приміщеннях у 13 федеральних землях.

Одночасно з обшуками на території Німеччини слідчі дії щодо трьох головних підозрюваних в рамках правової допомоги провела прокуратура Польщі.

Підставою для слідчих дій стало розслідування справи проти трьох громадян Польщі і пов'язаної з ними 71 особи на території Німеччини. Щодо цих осіб ведеться слідство за підозрою у нелегальному перевезенні іноземців у комерційних цілях, незаконному працевлаштуванні іноземців, а також незаконному позбавленні і розкраданні зарплат.

Читайте такожРобота за кордоном: українців найбільше цікавлять вакансії в Польщі та Німеччині (інфографіка)

За оцінками Головного митного управління Дрездена, через дії підозрюваних фонди соціального страхування недоотримали близько 14 млн євро.

Під час слідчих дій були вилучені носії даних, документи, вогнепальна зброя, боєприпаси, близько 60 тис. євро готівкою і близько кілограма золота вартістю в кілька десятків тисяч євро.

Як повідомляється, розслідування справи розпочалося близько трьох років тому, коли увагу правоохоронних органів привернули громадяни України, які під час перебування у Німеччині нібито з туристичною метою насправді, не маючи дозволів, працювали на замовлення компаній, до яких мали стосунок підозрювані. У поліції також зазначили, що, крім відсутності необхідних дозвільних документів, наймані працівники з України не мали необхідної кваліфікації, щоб надавати послуги з догляду.

Загалом поліція розслідує близько 1,4 тис. випадків нелегального перебування та працевлаштування в Німеччині, переважно українок. Як правило, вони були завербовані польськими фірмами в Україні, після чого їхні послуги пропонувалися вже німецьким замовникам за низькою ціною.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва