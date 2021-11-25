Крадії змінили класичну схему та діють за новою тактикою.

Шахраї знайшли новий спосіб наживи на українцях. Тепер вони взялися за власників машин. Зловмисники крадуть деталі автівок та вимагають за них викуп. Мало того, вони "вдосконалили" свою схему і тепер потрапити у пастку шахраїв може майже кожний водій.

Про це йдеться у новому сюжеті проекту "ДжеДАЇ" на 2+2.

Вже багато років шахраї діють за класичною схемою. Вони крадуть деталі від машин, а потім вимагають викуп. Проте злодіям не завжди вдається швидко та непомітно красти запчастини, тому тепер вони пішли далі та змінили тактику.

Нині шахраї цуплять деталі, які значно дорожчі та їх набагато легше зняти з машин. Фари, колеса, номерні знаки - це вже "класика", новим сумним трендом стало викрадання дзеркал.

Схема проста: шахраї знімають дзеркала та залишають у дверях машини записку. У Києві з одного постраждалого злодії вимагали за повернення запчастин 3 тисячі гривень, а в Одесі зловмисники хотіли за дзеркала на 400 гривень менше.

Експерт каже, що на демонтаж дзеркал шахраям достатньо 2-3 хвилин. Іноді злодії користуються спеціальними інструментами, а іноді для зняття таких запчастин вистачає лише спритності та вправних пальців. Проте врятуватися від шахраїв цілком можливо.

Як не потрапити у пастку зловмисників

Шумова та світлова сигналізації у машинах відлякують шахраїв. Злодії швидко втечуть та не встигнуть зняти дзеркала, якщо в автівці запрацює гучна сирена.

Усі елементи машини, які можна зняти, варто маркувати. Тоді злодії не зможуть перепродати запчастини й не стануть красти такі деталі.

Дзеркала та інші деталі, які можуть вкрасти шахраї, можна додатково зафіксувати спеціальними шурупами та скобами. Тоді злодії не зможуть так просто зняти та поцупити запчастини.

Доволі дієвий метод, який дозволяє водіям спати спокійно та не перейматися про можливі крадіжки, - повне страхування машини. Звісно, воно не захистить від злодіїв, проте усі втрати будуть відшкодовані.

Найголовніший метод захисту від шахраїв - відмова від паркування машин у місцях без охорони. Паркінги, гаражі, стоянки з відеонаглядом - там залишати автівки на "ночівлі" набагато безпечніше аніж біля будинку та під вікнами.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українців попередили про активізацію шахраїв, які вимагають гроші у родичів військових. В СБУ розповіли, як вберегтися від таких зловмисників.

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Автор: Поліна Кузенко