Телефонні шахраї вимагають гроші у родичів військових.

Українців попередили про активізацію шахраїв, які користуються довірливістю людей та маніпулюють на їх емоціях. Зловмисники телефонують здебільшого родичам військових та повідомляють їм про те, що їхня близька людина потрапила у полон.

Про те, як не стати жертвою зловмисників, на своїй сторінці у Facebook розповів речник управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко.

Представник Служби безпеки України розповів, що останнім часом знову активізувалися телефонні шахраї, які дзвонять українцям та діють за схемою "Ваш син у полоні". Зловмисники обирають час для дзвінків аби дестабілізувати стан майбутньої жертви. Вони телефонують переважно вночі або ввечері, при цьому вони маніпулюють на емоціях та використовують фактор несподіванки.

"Розмову будують за схемою: Вам знайомий (ім’я близької людини – сина, брата, чоловіка…)?. Він зараз у нас, він потрапив у полон. Хочете визволити - потрібно заплатити…", - розповів Левченко.

Читайте такожШахрайство на "тисячі від Зеленського": юрист розкрив нову схему й сказав, як не стати жертвоюШахраї намагаються запевнити свою жертву в тому, що її родич дійсно знаходиться у біді, а для його визволення потрібно надіслати гроші. Зазвичай вони кажуть, щоб кошти надсилалися на банківську картку або за номером телефону.

"Іноді зловмисники просять не відключати телефон, щоб позбавити людей можливості передзвонити родичам і з'ясувати справжню ситуацію. А інколи міняють голос і представляються родичами. Та це не повинно вплинути на ваше рішення отримати інформацію "від першоджерела", - додав Левченко.

Як не стати жертвою телефонних шахраїв - поради СБУ

Ніколи не можна називати невідомим ім'я своїх родичів. Окрім цього, ніколи не потрібно піддаватися паніці та поспішати виконувати умови аферистів.

Якщо невідомі повідомляють про те, що хтось потрапив у полон, потрібно попросити їх назвати ПІБ та дату народження полоненої людини. Зазвичай шахраї обирають телефонні номери шляхом випадкового набору, тому вони можуть не знати ніякої інформації.

Також потрібно обов'язково дізнатися, у якій частині та у якому місті проходив військову службу родич, про якого йдеться у розмові.

Шахраї можуть сказати, що дзвонити цьому родичу не можна. Проте це брехня. Потрібно якомога швидке зателефонувати родичу, який "потрапив у полон", а також тим людям, які можуть перебувати поряд з ним. Також варто подзвонити іншим родичам, які можуть щось знати про цей інцидент.

У будь-якому випадку не можна надсилати гроші за "визволення" родича. Перш за все потрібно зателефонувати до СБУ та поліції.

Окрім цього, правдиву інформацію про родичів, які нібито потрапили у полон, можна отримати в об’єднаному центрі з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС. Це можна зробити за телефоном (044) 255-84-35. В СБУ також додали, що усі дзвінки щодо шахрайства є конфіденційними та ретельно перевіряються.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "Нова пошта" попередила клієнтів про нову шахрайську схему та розповіла, як не втратити посилку.

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Автор: Поліна Кузенко