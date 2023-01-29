Пожежна частина стала "Пунктом незламності" для місцевих, а самі рятувальники – великою надією для них.

У знищеному ворожими обстрілами Бахмуті (Донецька область) вже 11 місяців поспіль на нескінченному чергуванні залишається бригада ДСНС з усього лише трьох осіб.

Відчайдушні рятувальники гасять пожежі від "прильотів", рятують людей з-під завалів, виїжджають на виклики, йдеться в сюжеті ТСН.

Попри обстріли і руйнування Юрій, Микита і Олександр – місцеві жителі, які вирішили не кидати ні рідне місто, ні службу – продовжують працювати в Бахмуті вже 11 місяців.

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"Допомагати потрібно. Ми велика надія для місцевих. Якщо ДСНСники тут, значить це як представники влади. Значить, держава не кинула. І піклується, і робить все, щоб захистити", – кажуть рятувальники.

Пожежна частина стала "Пунктом незламності" для місцевих. Сюди приходять взяти воду і їжу, з'їжджаються волонтери. Житло рятувальників пошкоджено обстрілами, тож тепер місце роботи – ще й їхній новий дім.

"Це наш дім, і ми намагаємося хоч щось врятувати", – кажуть У ДСНС.

Працює разом з рятувальниками і пес, якого звуть Вівчарка. У розпорядженні бригади – одна єдина пожежна машина, в якій після атак окупантів пошкоджені вікна і корпус.

В оточеному війною Бахмуті залишаються місцеві жителі, тож співробітникам ДСНС доводиться шукати шляхи навіть туди, куди, здавалося б, можуть дістатися тільки військові. В таких умовах рятувальники навчилися по звуку визначати, звідки і куди летить снаряд.

"Приліт" - це для нас вже звично. ... Якщо швидко вихід і приліт – це танк працює. 150 від 200 калібру можна відрізнити. РСЗВ також", – кажуть рятувальники.

Ситуація в Бахмуті

Протягом довгих місяців російські окупанти ціною непомірних втрат продовжують вдаватися до штурмів на Бахмутському напрямку. Завдяки героїчним зусиллям українських захисників ворогові не вдається прорвати оборону.

Саме місто внаслідок численних боїв практично знищено. Очільник української розвідки Кирило Буданов, який відвідав Бахмут в кінці минулого місяця, так описував ситуацію в місті: "Там катастрофа саме місто. ... Це місто в принципі більше як місто не існує. Певні райони відновленню точно не підлягають. Я не будівельник, але це місто легше вже робити з "нуля", ніж відбудовувати".

Як напередодні повідомив з передової командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії України Євген Оропай, ЗСУ повністю контролюють Бахмут. В Повітряних силах повідомляли, що окупанти активізували авіацію біля Бахмута для підтримки своїх смертників, тому Сили оборони України зараз дедалі частіше збивають ударні вертольоти Ка-52, і штурмові літаки Су-25.

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