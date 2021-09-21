Чоловік місяць проведе за ґратами через жорстоке поводження з твариною.

Суд у Львівській області ухвалив заарештувати на місяць чоловіка, якого звинувачують у жорстокому вбивстві пса сусідів.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Інцидент стався у червні. Тоді мешканець села Тершів Старосамбірського району прийшов на подвір’я своєї односельчанки й накинувся на її рудо-білого безпородного собаку, що бігав біля хати.

Пенсіонер обвив шию тварини мотузкою, потягнув її до галявини на території села і прив’язав до лавки. Потім чоловік взяв палку і забив собаку до смерті та пішов з місця події.

Читайте такожУ Харкові дві п'яні "майбутні прокурорки" відмовилися платити за таксі і влаштували істерику (відео)У залі суду пенсіонер визнав провину, пояснивши, що господарка собаки неодноразово жалілася йому на поведінку тварини.

Суддя, своєю чергою, вирішив, що чоловік розкаявся й врахував це як пом’якшуючу обставину. Навпаки обставин, які обтяжували злочин, суд не помітив.

Згідно з рішенням суду, чоловік місяць проведе за ґратами через жорстоке поводження з твариною. Вирок може бути оскаржений в апеляції.

Наразі українське законодавство за умисне каліцтво, нацьковування чи поширення закликів до вбивства тварин передбачає арешт від 6 місяців до обмеження волі до 3 років.

У разі, коли з тваринами жорстоко поводилися у присутності дітей, зловмиснику може загрожувати обмеження волі від 3 до 5 років чи позбавлення волі на такий самий строк.

За дії, вчинені проти тварин з особливою жорстокістю, карають позбавленням волі від 5 до 8 років.

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Автор: Яна Ставська