Злочин було скоєно ще в липні.

В Одеській області оголошено підозру місцевому жителю, який застрелив сусідського собаку.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався в Білгород-Дністровському районі.

Встановлено, що між власником собаки та зловмисником були неприязні стосунки. Правопорушник дорікав господарю тим, що його пес нібито небезпечний для оточуючих, при цьому в поліцію зі скаргами на собаку місцеві жителі не зверталися.

Як зазначається, ще в липні 52-річний чоловік застрелив сусідського собаку з пневматичної гвинтівки.

Читайте такожПід Дніпром дівчина спалила український прапор під регіт друзівСлідчі кваліфікували його дії за ч.1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Але підозру зловмиснику оголосили тільки днями.

За жорстоке поводження з твариною, яке спричинило її загибель, чоловіку загрожує обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області заарештували чоловіка, якого звинувачують у жорстокому вбивстві сусідського пса. Він прив'язав тварину до лавки та забив до смерті.

А у Кривому Розі собаку застрелили прямо біля будинку зоозахисника. Зловмисники також стріляли в цуценя.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Лариса Козова