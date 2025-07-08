Система підтримки здійснюється на п’ятьох рівнях та охоплює всі етапи військової служби.

Міністерство оборони України підготувало нову модель підтримки, згідно з якою до психологічного відновлення військовослужбовців залучатимуть цивільних психологів. Як зазначається у повідомленні на сайті МОУ, міністерство активно працює над створенням чіткої та ефективної системи психологічної підтримки для військовослужбовців.

Олег Мукан, начальник Управління психологічного забезпечення Міноборони зауважив, що вони хочуть, аби піклування про військовослужбовців було системним та тривалим.

"Не тільки тоді, коли вони на передовій, а й коли повертаються додому. Система підтримки здійснюється на п’ятьох рівнях та охоплює всі етапи військової служби - від першого дня до повернення в цивільне життя", - зауважив він.

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Так, система психологічної підтримки та відновлення включає: самодопомогу та підтримку "рівний-рівному" - коли побратими допомагають один одному; допомогу в підрозділі (роті, батальйоні) - офіцерами психологічної підтримки персоналу; відновлення на рівні бригади або полку (групи контролю бойового стресу та групи психологічного супроводу й відновлення) - в пункті психологічної допомоги.

А також ця система включає професійну допомога в тилу у спеціалізованих закладах та глибоке психологічне відновлення - у лікувальних установах поза районом бойових дій.

Зауважується, що для того, щоб система працювала повноцінно, Управління психологічного забезпечення також підготувало проєкт наказу "Про затвердження Порядку надання психологічної допомоги військовослужбовцям у системі Міністерства оборони України".

Передбачається, що документ стане дорожньою картою для фахівців, які працюють з військовослужбовцями, та допоможе захисникам швидше повертатися до емоційної рівноваги. У МОУ розповіли:

"Зокрема, реалізація проєкту дозволить психологічним службам у військових частинах набути суб’єктності та повноважень в єдиній багаторівневій системі психологічної підтримки. Це зміцнить їхню спроможність працювати в умовах війни та зменшить навантаження на медичну систему".

Крім того, документ унормовує питання організації психологічної допомоги військовослужбовцям з урахуванням стандартів НАТО та досвіду, який отримали психологічні служби Збройних сил України під час війни.

Проєкт чітко визначає, які сили та засоби можуть бути задіяні для надання психологічної допомоги; алгоритм залучення цивільних психологів; залучення ресурсу Міністерства у справах ветеранів; визначення видів психологічної допомоги та її практичну реалізацію.

"Психологічна підтримка має відбуватися не лише після бойових дій, а й на етапі, коли травма не закріпилася. Тому військові психологи вже сьогодні активно працюють в підрозділах, проводячи превентивну роботу та допомагаючи при перших ознаках у кризових ситуаціях. Це дозволяє зменшити ризик розвитку ПТСР та своєчасно підтримати тих, хто пережив психотравмуючу подію", - зауважив Мукан.

Війна в Україні - думка захисника

Як повідомляв УНІАН, раніше Дмитро "Паганель" Дюкарєв, старший сержант, начальник відділення бригади Державної прикордонної служби України "Форпост" зазначив, що добровольців у нас зараз не так вже й багато, а мотивацію воювати за країну замінює мотивація "особистої травми".

Він навів приклад військовослужбовця-добровольця, який пішов служити після того, як його брата було вбито.

"Він за кордоном був. Він дійсно приїхав, похоронив брата, пішов до військкомату, пішов воювати і мститься за брата. У людини з’являється мотивація", - розповів Дюкарєв.

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