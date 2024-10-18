Події в Черкасах були свідомою провокацією з боку конкретних осіб, які намагалися створити картинку для російської пропаганди.
Про це в ефірі телемарафону сказав митрополит Євстратій (Зоря), речник Київської митрополії Православної церкви України, говорячи про бійку у Свято-Михайлівському соборі.
Він зауважив, що місцеву структуру Московського патріархату в Черкасах очолює митрополит Феодосій (Снігірьов), який вже досить тривалий час перебуває під слідством.
"Його справа перебуває на стадії судового розгляду. Тобто це людина, яка навіть на фоні інституції Московського патріархату в Україні особливо відрізняється проросійськими, промосковськими поглядами", - сказав митрополит Євстратій.
За його словами, зокрема нещодавно митрополит Феодосій дав вказівку під час богослужінь не згадувати державу, державну владу та українське військо.
"Те, що можна було побачити вчора в Черкасах - це свідома провокація з боку конкретних осіб, які намагалися створити картинку для російської пропаганди", - наголосив митрополит Євстратій.
Крім того, він зауважив, що митрополит Феодосій неодноразово викликався представниками РФ "для участі по відео в засіданнях, які вони скликали в ООН, для того, щоб давати заяви про нібито переслідування, порушення, гоніння, тощо".
"Тому, очевидно, знаючи вже наперед, бо рішення про вихід з Московського патріархату громада ухвалила давно, всі відповідні документи державою були зареєстровані вже давно. І тому, знаючи наперед, що громада буде все ж таки бажати здійснити своє право і користуватися храмом… Він (митрополит Феодосій - УНІАН) ретельно підготував провокацію для того, щоб дискредитувати Україну та прийнятий закон і створювати картинку для російської пропаганди", - сказав митрополит Євстратій.
Він підкреслив, що незважаючи на намагання російської пропаганди, процес переходу від Української православної церкви Московського патріархату до ПЦУ продовжуватиметься.
Події у храмі в Черкасах
Напередодні вночі у Черкасах капелан Володимир Педько повідомив, що Свято-Михайлівський собор переходить до ПЦУ і буде гарнізонним.
Під ранок до храму прийшли віряни та митрополит УПЦ МП Феодосій. Між представниками ПЦУ та прихожанами УПЦ МП виникла бійка. Віряни УПЦ МП з митрополитом зачинилися в храмі і нікого туди не пускали. Під час бійки у соборі кілька людей отримали травми. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.
Пізніше капелан Рідний повідомив, що собор вдалося звільнити від прихильників УПЦ МП. Там вперше прозвучала молитва українською мовою.