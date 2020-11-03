У Черкасах водій легковика не пропускав пожежний автомобіль, який їхав на виклик.
Відповідне відео з'явилося на сторінці "Вартові Еспресо" у Facebook, його автором є черкаський рятувальник Дмитро Дробишев.
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Інцидент стався вранці в понеділок на перехресті вулиці Чорновола та бульвару Шевченка. Mazda перекрила дорогу пожежній машині перед перехрестям: попри прохання у гучномовець притиснутися до правої сторони дороги, водій рятувальників не пропустив.
У поліції нагадали, що за подібне порушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу в 510 гривень. Чи притягнули до неї порушника на відео - наразі невідомо.
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