Жінка поскаржилась правоохоронцям на порушення її конституційних прав.

У Чернівцях власниця магазину одягу Анжела Гуріна вигнала з приміщення двох співробітників Національної поліції, які прийшли перевіряти дотримання карантинних норм.

Як передає кореспондент УНІАН, процес суперечки із правоохоронцями Гуріна транслювала у прямому ефірі на власній сторінці у Facebook.

Читайте такожЗеленський підписав закон про компенсації для підприємців у "червоній" зоніДо магазину одягу в центрі Чернівців прийшли два правоохоронці та повідомили власниці про зафіксовані щодо неї порушення.

Жінка розпочала свою розмову з поліцейськими з того, що попросила їй продемонструвати свої посвідчення. Гуріна сказала, що виявила невідповідність на посвідченні одного з правоохоронців – зокрема, на ньому не було напису «Посвідчення», натомість було написано «Поліція».

«Ви знаєте, що воно не відповідає стандарту? Ви це чули? Тобто, це не є посвідчення», – сказала Гуріна. Правоохоронець намагався змінити тему розмови.

Тоді вона поцікавилась у силовиків, чому вони прийшли до неї, зауваживши, що магазин – це «приватна територія», на яку вони не мали права заходити без її дозволу.

На це співробітник поліції відповів, що підприємиця не має права працювати через обмеження «червоної» карантинної зони.

Гуріна сказала, що правоохоронці порушують її конституційні права.

«До своїх матерів краще йдіть і говоріть їм, що вони не мають права працювати та годувати свої сім’ї», – додала жінка.

Пізніше інший поліцейський намагався пояснити жінці, що в умовах «червоної» зони заборонена торгівля в непродовольчих магазинах. Проте підприємиця продовжувала стверджувати, що це є порушенням її конституційних прав.

Зрештою, жінка попросила силовиків покинути приміщення її магазину.

«Я зараз викликаю слідчо-оперативну... Бо ви мені заважаєте працювати. Я вам підніму усі суди, щоб ви знали... І Клічука (міський голова Чернівців - УНІАН), і Осачука (голова Чернівецької ОДА – УНІАН)...», – сказала жінка, після чого правоохоронці таки вийшли з магазину.

Ситуація з COVID-19 у Чернівцях

У Чернівецькій області з 1 березня через суттєве погіршення епідеміологічної ситуації з поширенням коронавірусу введено «червону» зону карантинних обмежень, де, зокрема, забороняється діяльність непродовольчих магазинів.

Упродовж минулої доби, 7 квітня, у Чернівецькій області виявлено 413 нових випадків коронавірусу. Загалом в регіоні від початку епідемії зафіксували 72 тис. 795 випадків COVID-19, з яких 51 тис. 732 людини одужали, а 1469 – померли.

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Автор: Микола Кобилюк