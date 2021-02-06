Мешканці села Мамаївці заблокували рух транспорту на автотрасі, вимагаючи зниження тарифів на газ.

У Чернівецькій області приблизно 100 жителів села Мамаївці Кіцманського району влаштували акцію протесту з перекриттям автомобільної траси національного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники «тарифного» протесту безперервно рухаються пішохідним переходом поблизу ресторану «Ганок». Вони не пропускають транспортні засоби, за винятком «швидкої» допомоги та автівок із хворими людьми.

Читайте також"Ким без тебе не став би": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

Учасники протесту тримають в руках плакатами із написами «Досить терпіти тарифне свавілля», «Локдаун тарифам», «Вставай Україно! Один не відстоїть права десятьох!».

«Нас непокоїть, що влада досі нас не почула. Ми вийшли на вулиці, щоб скасували тариф на доставку газу, а також знизили тариф на споживання газу», – розповів місцевий мешканець Іван.

«Ми хочемо достукатись до місцевої влади, щоб газову трубу, яка перебуває у власності олігархів, передали у власність громади», – повідомив учасник протесту Назар.

На місці події працюють співробітники поліції, які стежать за громадським правопорядком. У прес-службі патрульної поліції Чернівецької області кореспонденту УНІАН повідомили, що внаслідок акції з перекриттям траси зафіксовано затори та ускладнення в русі транспорту.

Ситуація з тарифами в Україні

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло і електроенергію. Також у січні 2021 року ціна на газ як товар досягала майже 11 грн за куб. м. Крім того, в 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ для населення в розмірі 6,99 грн за кубометр, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

Наприкінці січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що буде підписано меморандум між місцевими органами влади та урядом, згідно з яким до кінця нинішнього опалювального сезону не буде допущено зростання тарифів на тепло і гарячу воду.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Микола Кобилюк