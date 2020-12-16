Микола Лукашук не відомий широкому загалу. Перед голосуванням не були оприлюднені дані його біографії.

Головою Дніпропетровської обласної ради обрано представника партії «Слуга народу» Миколу Лукашука.

Читайте такожДо Дніпропетровської облради пройшли 7 партійЯк передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення шляхом таємного голосування було прийнято депутатами сьогодні під час другої сесії Дніпропетровської облради VIII скликання.

Кандидатуру Лукашука підтримали 95 з 109 депутатів, які взяли участь у голосуванні. 14 проголосували проти, 11 бюлетенів були не використані.

Кандидатура Лукашука була єдиною у списку для голосування. Інших пропозицій від депутатів не надійшло.

Лукашук не відомий широкому загалу. Перед голосуванням не були оприлюднені дані його біографії.

В розміщеній на сайті Дніпропетровської облради інформації щодо новообраних депутатів зазначено, що Лукашук народився 24 листопада 1980 року, є керівником некомерційної професійної організації «Національна асоціація арбітражних керуючих». Вказано, що він безпартійний, однак до облради йшов за списком партії «Слуга народу».

До Дніпропетровської облради обрано 120 депутатів, створено 7 фракцій – «Слуга народу» (28 депутатів), «ОПЗЖ» (27 депутатів), партія «Пропозиція» (17 депутатів), «Блок Вілкула «Українська перспектива» (16 депутатів), «Європейська солідарність» (13 депутатів), партія «Громадська сила» (9 депутатів), «Батьківщина» (8 депутатів).

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Автор: Раїса Юргель