Окупанти ставлять на облік квартири, власники яких виїхали з міста, та передають їх у користування колаборантам чи військовим РФ.

Російські загарбники масово "віджимають" квартири в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області. Ворог проводить "націоналізацію" житла, власники якого виїхали з міста.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. У "націоналізованих" квартирах українців окупанти розселяють російських військових та колаборантів.

"Більшість місцевого населення не підтримало окупацію й виїхало з міста, тому наразі в Енергодарі більшість квартир порожні й "підлягають націоналізації". Такі квартири росіяни облікують й передають у користування колаборантам, військовим та їх родинам", – пояснили в ЦНС.

Зазначається, що наразі у місті триває розселення нової партії окупантів, які займають квартири українців.

Ситуація на окупованих територіях

Російські загарбники "віджимають" житло українців не лише в Енергодарі. Раніше повідомлялося, що до таких дій росіяни вдаються і у Токмаку Запорізької області. При цьому там окупанти "націлилися" на квартири з опаленням.

Тим часом Росія працює над тим, щоб змінити демографічний склад тимчасово окупованих територій – ворог "переселяє" туди мігрантів з Центральної Азії. Їхня кількість уже перевалила за 100 тисяч осіб. Як наслідок – на окупованих територіях України створено низку етнічних злочинних угрупувань.

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