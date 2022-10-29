Окупанти настільки квапилися запровадити на захопленій території російську освіту, що забули про правопис.

У звільненому від окупантів Вовчанську Харківської області правоохоронці виявили дипломи російського зразка, виготовлені з граматичними помилками.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Російські дипломи знайшли під час огляду медичного коледжу. Його проводили прокурори Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції та прикордонниками.

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"Серед вилученого правоохоронцями: освітня програма за стандартами РФ, бухгалтерські відомості по виплатам заробітньої плати викладацькому складу у рублях, список персоналу для отримання російських сім-карт та дипломи зразка РФ, підписані так званим "главой ВГА Харьковской области", – йдеться у повідомленні.

Проте окупанти настільки квапилися запровадити на захопленій території російську освіту, що забули про правопис. У надрукованих дипломах виявили помилку: "профессиональный колледж" росіяни написали з однією літерою "с".

Звільнення Харківщини: що відбувається у Вовчанську

Українські військові звільнили Вовчанськ від російських окупантів під час масштабного контрнаступу на Харківщині. Прикордонники офіційно підтвердили деокупацію міста 13 вересня 2022 року. Наразі там тривають стабілізаційні роботи.

21 жовтня 2022 року стало відомо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді десятьом правоохоронцям із Вовчанська, які співпрацювали з окупантами. Зрадники здійснювали чергування на блок-постах, проводили обшуки у своїх колишніх колег та їхніх родичів.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці виявили у місті катівню російських окупантів. ЇЇ облаштували на території одного з підприємств Вовчанська. У катівні утримували місцевих мешканців, які відмовлялися співпрацювати з окупантами.

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