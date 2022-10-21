Зрадники здійснювали чергування на блок-постах, проводили обшуки у своїх колишніх колег та їхніх родичів.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді десятьом правоохоронцям з Вовчанська Харківської області, які співпрацювали з окупантами.

Як повідомляє прес-служба ДБР, встановлено, що після окупації регіону російськими військами, окремі правоохоронці вступили на службу до новостворених незаконних правоохоронних органів окупантів.

Зрадники здійснювали чергування на блок-постах, проводили обшуки у своїх колишніх колег та їхніх родичів.

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Також зафіксовані факти "віджиму" речей у місцевих жителів.

"Після звільнення Силами оборони території району, посіпаки росіян втекли разом зі своїми господарями, по дорозі втрачаючи речі та документи, які були надані їм для виконання злочинних завдань", - розповіли у ДБР.

Зазначається, що працівники ДБР провели 16 санкціонованих судом обшуків за місцем проживання правоохоронців.

Було виявлено та вилучено: формений одяг поліції РФ, символіку окупаційних військ РФ, георгіївські стрічки, пропагандистські газети, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі та зброю, у тому числі незаконно вилучену у місцевого населення.

"Правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). У разі доведення винуватості зрадникам загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Зрадники у Вовчанську: що відомо

Українські прикордонники 13 вересня офіційно підтвердили звільнення міста від окупантів. Після цього правоохоронці почали знаходити інформацію про місцевих колаборантів.

Наприкінці вересня поліція знайшла в будівлі колишньої окупаційної "адміністрації" у Вовчанську списки зрадників, які погодилися співпрацювати з ворогом. Серед документів також були зарплатні відомості та свідоцтва про вимагання "добровільних внесків".

Правоохоронці 30 вересня затримали місцевого жителя з прізвиськом "Чиж", відомого в кримінальних колах. Він допомагав російським окупантам під час захоплення міста: здавав адреси поліцейських, постачав пальне, продукти та будівельні матеріали.

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