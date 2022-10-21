При обшуках у зрадників знайшли поліцейську форму РФ \ офіс Генпрокурора

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді десятьом правоохоронцям з Вовчанська Харківської області, які співпрацювали з окупантами.

Як повідомляє прес-служба ДБР, встановлено, що після окупації регіону російськими військами, окремі правоохоронці вступили на службу до новостворених незаконних правоохоронних органів окупантів.

Зрадники здійснювали чергування на блок-постах, проводили обшуки у своїх колишніх колег та їхніх родичів.

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Також зафіксовані факти "віджиму" речей у місцевих жителів.

офіс Генпрокурора

"Після звільнення Силами оборони території району, посіпаки росіян втекли разом зі своїми господарями, по дорозі втрачаючи речі та документи, які були надані їм для виконання злочинних завдань", - розповіли у ДБР.

офіс Генпрокурора

Зазначається, що працівники ДБР провели 16 санкціонованих судом обшуків за місцем проживання правоохоронців.

Було виявлено та вилучено: формений одяг поліції РФ, символіку окупаційних військ РФ, георгіївські стрічки, пропагандистські газети, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі та зброю, у тому числі незаконно вилучену у місцевого населення.

"Правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). У разі доведення винуватості зрадникам загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

офіс Генпрокурора

Зрадники у Вовчанську: що відомо

Українські прикордонники 13 вересня офіційно підтвердили звільнення міста від окупантів. Після цього правоохоронці почали знаходити інформацію про місцевих колаборантів.

Наприкінці вересня поліція знайшла в будівлі колишньої окупаційної "адміністрації" у Вовчанську списки зрадників, які погодилися співпрацювати з ворогом. Серед документів також були зарплатні відомості та свідоцтва про вимагання "добровільних внесків".

Правоохоронці 30 вересня затримали місцевого жителя з прізвиськом "Чиж", відомого в кримінальних колах. Він допомагав російським окупантам під час захоплення міста: здавав адреси поліцейських, постачав пальне, продукти та будівельні матеріали.

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