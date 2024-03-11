Після звільнення ЗСУ Балаклії, зрадник намагався втекти до окупованої частини Луганської області, але його затримали у Куп’янську.

Київський районний суд міста Харкова засудив до 14 років позбавлення волі колишнього правоохоронця з Балаклії, який був керівником окупаційної адміністрації у місті.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, під час вторгнення російських окупантів він одним з перших підтримав ворога.

"Свого часу чоловік працював у міліції, але після її реформування пішов з правоохоронного органу. Під час окупації Балаклії він почав співпрацювати з ворогом та очолив місцевий каральний підрозділ, згодом його підвищили до керівника всієї окупаційної адміністрації", - зазначили у ДБР.

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Після звільнення ЗСУ Балаклії від окупантів, зрадник намагався втекти до окупованої частини Луганської області, але його затримали у місті Куп’янськ.

Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років. Також у нього конфісковано майно, зокрема елітну нерухомість та позашляховик.

У Вінниці конфіскували квартиру пенсіонерки, яка кликала війська РФ

Вінницький суд засудив до 4 років ув’язнення 80-річну Аллу Стадницьку за виправдовування російської агресії.

Жінка десятки років викладала фізику в одній з вінницьких шкіл. За словами сусідів, вона завжди дуже любила Росію і Путіна, одночасно ненавидячи все українське. Під час пандемії коронавірусу пенсіонерка поїхала до дітей в Росію, і додому так і не повернулася. Натомість вона публікувала в соціальній мережі "Одноклассники" заклики до Путіна прийти та врятувати "бандерівську Україну". Також вона активно схвалювала в соцмережі дописи росіян із завойовницькими висловлюваннями.

Оскільки жінка перебуває за межами України, вирок їй винесли заочно. Окрім чотирьох років позбавлення волі, їй також присудили конфіскацію усього майна, зокрема і двокімнатної квартири у Вінниці.

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