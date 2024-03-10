Сама жінка давно втекла в Росію, але її вінницька квартира нікуди не ділася.

Вінницький суд засудив до 4 років ув’язнення 80-річну Аллу Стадницьку за виправдовування російської агресії. При цьому суд конфіскував її квартиру – це перший подібний випадок в Україні, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що жінка десятки років викладала фізику в одній з вінницьких шкіл. За словами сусідів, вона завжди дуже любила Росію і Путіна, одночасно ненавидячи все українське. Під час пандемії коронавірусу пенсіонерка поїхала до дітей в Росію, і додому так і не повернулася. Натомість вона публікувала в соціальній мережі "Одноклассники" заклики до Путіна прийти та врятувати "бандерівську Україну". Також вона активно "лайкала" в соцмережі пости росіян із завойовницькими висловлюваннями.

Слідство проти жінки вело Вінницьке обласне управління СБУ. Зібравши усю доказову базу, слідчі передали справу до суду, де пенсіонерку визнали винною у скоєнні кримінальних злочинів – виправдовування російської агресії та заклики до повалення державної влади в Україні.

Оскільки жінка перебуває за межами України, вирок їй винесли заочно. Окрім чотирьох років позбавлення волі їй також присудили конфіскацію усього майна, зокрема і двокімнатної квартири у Вінниці.

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Як писав УНІАН, завершено досудове розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", екс-нардепа Євгена Мураєва, якого звинувачують у підривної діяльності на користь РФ. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також ми розповідали, що соратника нещодавно ліквідованого в Росії зрадника України Іллі Киви засудили до 15 років ув’язнення. Російський агент діяв на Дніпропетровщині, зокрема шпигував за комплексами ППО.

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