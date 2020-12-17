Перед Новим роком невідомі вирубали ялину, посаджену біля пам'ятника героям АТО.

Напередодні нового року на Троєщині біля пам'ятника героям АТО невідомі вирубали посаджену там ялину.

Читайте такожУ Києві розпочинається офіційний продаж живих ялинок: перелік адресПро це повідомляє Київ сейчас в Телеграм-каналі.

Пам'ятник героям АТО на Троєщині відкрили у 2017 році.

Крім цього, у Миколаївській області затримали ялинковий браконьєрів, які рікою перевозили незаконно зрубані різдвяні дерева. Зловмисників спіймали рибінспектори. Кажуть, що незаконний бізнес організували троє місцевих жителів. Потайки вирубали ялинки в лісовому господарстві і, як стемніє, переправляли човнами для продажу. Екологи порахуваи - збитки лісгоспу склали понад 30 тис.грн.

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Автор: УНІАН