На Троєщині вирубали ялину \ фото Київ зараз

Напередодні нового року на Троєщині біля пам'ятника героям АТО невідомі вирубали посаджену там ялину.

Читайте такожУ Києві розпочинається офіційний продаж живих ялинок: перелік адресПро це повідомляє Київ сейчас в Телеграм-каналі.

Пам'ятник героям АТО на Троєщині відкрили у 2017 році.

Крім цього, у Миколаївській області затримали ялинковий браконьєрів, які рікою перевозили незаконно зрубані різдвяні дерева. Зловмисників спіймали рибінспектори. Кажуть, що незаконний бізнес організували троє місцевих жителів. Потайки вирубали ялинки в лісовому господарстві і, як стемніє, переправляли човнами для продажу. Екологи порахуваи - збитки лісгоспу склали понад 30 тис.грн.

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Автор: УНІАН