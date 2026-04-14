Для киян можуть ввести суспільно корисні роботи: в КМВА розповіли деталі

В Києві, як і в Одесі, можуть запровадити суспільно корисні роботи, які включатимуть розбір завалів після атак. Це рішення буде прийматися відповідно до закону та правових норм. Видання Телеграф отримало цю інформацію у відповідь на запит до Київської міської військової адміністрації (КМВА).

В документі зазначається, що рішення про запровадження трудової повинності та залучення працездатних осіб до виконання суспільно корисних робіт ухвалює військове командування разом із військовою адміністрацією самостійно або із залученням місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування на території відповідного населеного пункту, територіальної громади.

Пояснюється, що до робіт можуть залучати працездатних осіб, які навіть не підлягають призову на військову службу. Враховуватися буде те, чи ця особа не має обмежень до робіт за віком і станом здоров'я.

Видання зазначає, що наразі в Києві рішення про залучення громадян до розбору завалів не ухвалювали, однак цей варіант обговорюють. Тому зміни можуть відбутись у будь-який момент.

Юрист Ігор Чудовський, аналізуючи рішення в Одесі, пояснив виданню, що правова база для таких рішень існує.

"У воєнний стан держава має право залучати людей до суспільно корисних робіт не лише на добровільних засадах, і це не суперечить Конституції, бо стаття 43 прямо каже: робота, яка виконується відповідно до законів про воєнний чи надзвичайний стан, не вважається примусовою працею в конституційному сенсі", - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що юрист Ігор Чудовський в інтерв'ю Телеграф пояснив деталі механізму трудової повинності. За його словами, спочатку рішення ухвалює військова адміністрація або командування, визначаючи види робіт, виконавців і категорії осіб. Після цього оформлюється саме залучення громадян. За словами Чудовського, ніхто не повинен ходити по домівках і примусово "розподіляти" людей на роботи.

Якщо людина офіційно працевлаштована, її можуть залучати до таких робіт лише за погодженням із роботодавцем. При цьому за людиною зберігається основне місце роботи, а оплата за виконання суспільно корисних завдань не може бути нижчою за її середню зарплату.

Якщо у людини немає роботи або вона має статус внутрішньо переміщеної особи, Центри зайнятості можуть пропонувати їм участь у таких роботах. Примітно, що відмова може призвести до втрати статусу безробітного.

