У соцмережах з'явилася інформація про те, що нещодавно призначений керівник Татарбунарського відділення поліції Роман Бурлаков вимагає гроші у представників бізнесу.

В Одеській області розпочато перевірку за фактом можливого вимагання керівником відділення поліції в місті Татарбунари грошей у підприємців.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Одеській області, правоохоронці почали службову перевірку за фактом публікації в соціальних мережах інформації щодо керівника Татарбунарського відділення поліції.

Зокрема, в соцмережах з'явилася інформація про те, що нещодавно призначений керівник місцевої поліції Роман Бурлаков вимагає гроші у представників бізнесу.

Також оприлюднено відеозапис, з якого випливає, що поліцейський наполягає на тому, щоб якийсь чоловік пройшов з ним у відділення поліції.

"Розпочато службову перевірку всіх викладених у публікації фактів. Якщо факти підтвердяться, будуть вжиті відповідні заходи реагування", - сказала УНІАН начальник відділу комунікації любов Гордієвська.

У згаданій публікації стверджується, що від дій Бурлакова нібито постраждали кілька підприємців.

Як зазначили в поліції, наразі невідомо, чи дійсно мали місце ці зловживання. Підполковник Бурлаков призначений на вищеназвану посаду тимчасово, наказом від 28 березня. Раніше правоохоронець працював в Одесі, зокрема, був одним з керівників Хмельницького відділення поліції міста.

Водночас одеський активіст Дем'ян Ганул заявив, що побував у Татарбунарах разом із заступником начальника ГУ НПУ в Одеській області Олександром Гостищевим.

"Вислухали всі сторони конфлікту. Не все так однозначно...", - сказав Ганул.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" звільнила двох провідників за вимагання грошей за евакуацію.

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