Рекорд вже зафіксовали у Національному реєстрі рекордів.

В Одесі майбутні військові моряки встановили рекорд України з перетягування найдовшого корабельного канату.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ з посиланням на Інституту Військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія". Як зазначається, курсанти Інституту ВМС та ліцеїсти Військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного взяли участь у встановленні національного рекорду з перетягування найдовшого корабельного каната.

"Понад двісті майбутніх офіцерів національного флоту, які були поділені на дві команди, стали учасниками спортивного заходу. Рекорд зафіксовано у Національному реєстрі рекордів", - йдеться у повідомленні.

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Учасники змагання перетягували канат довжиною 208 метрів та вагою 500 кілограмів.

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У березні минулого року перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що за оцінками Пентагону, українська армія встановила рекорд з ефективності використання переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке розпочалося рано вранці 24 лютого 2022-го, наші захисники зробили 112 пострілів з Javelin, і 100 з них поцілили у бронетехніку російських загарбників.

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